Piknik keyfi zehir oldu! Genç kadın yılan ısırığıyla canından oluyordu

Olay, kırsal Karagölet Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde meydana geldi. Gamze A. (26) ailesiyle keyifli bir piknik yaparken, talihsiz bir saldırıya maruz kaldı. Piknik esnasında çıkan bir yılan, genç kadının sol bacağından ısırdı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yılanın ısırması sonucu yaralanan kadın, vakit kaybetmeksizin özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren yılan olay yerinden kaçarken, yılanın türünün bozyörük yılanı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

