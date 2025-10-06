Piknik keyfi zehir oldu! Genç kadın yılan ısırığıyla canından oluyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle hobi bahçesinde piknik yapan 26 yaşındaki Gamze A.'yı bacağından bozyörük yılanı ısırdı.

Olay, kırsal Karagölet Mahallesi'ndeki bir hobi bahçesinde meydana geldi. Gamze A. (26) ailesiyle keyifli bir piknik yaparken, talihsiz bir saldırıya maruz kaldı. Piknik esnasında çıkan bir yılan, genç kadının sol bacağından ısırdı.

piknik-yaparken-yilanin-isirdigi-kadin-yenicag-2.jpg

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Yılanın ısırması sonucu yaralanan kadın, vakit kaybetmeksizin özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren yılan olay yerinden kaçarken, yılanın türünün bozyörük yılanı olduğu öğrenildi.

piknik-yaparken-yilanin-isirdigi-kadin-yenicag-1.jpg

Olayla ilgili olarak Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

