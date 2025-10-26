Pirinç pilavı vücudunuz için çünkü kompleks karbonhidrat içerir. Bulgur pilavı ise lif açısından zengindir vitamin ve mineral açısından pirinç pilavına göre daha zengin bir alternatiftir yağsız ve fazla tuz eklemeden pişirdiğiniz taktirde hafif bir öğün yerine geçebilir

Pilav daha besleyici hale getirmek isterseniz pilavınızı sebze ekleyebilir protein kombini yapabilir ya da tam tahıllı tercih edebilirsiniz.



Eğer protein kombini yapmayı düşünürseniz tavuk,et, yoğurt ve kuru fasülye gibi protein kaynaklarıyla birlikte tüketbileceğiniz bir kombinasyon hazırlamak mantıklı olacaktır

Bununla birlikte uzmanlar beyaz pirinç pilavının çok sık ve fazla tüketilmesi sonucunda kilo alımı konusunda uyarmaktadır. Öte yandan pirinç pilavı tek başına besleyici değildir.

Pirinç pilavınızı tane tane yapmanız için gereken altın malzeme pirinciinizi doğru seçmek ve su miktarını doğru ayarlamaktır.



Eğer pilav yaparken Baldo veya osmancık kullanırsanız nişasta oranı bu türlerde daha dengeli olduğu için pilavınızın tane tane olma ihtimali daha yüksek olacaktır.

Bir su bardağı pirince 1,5 su bardağı sıcak su veya et suyu eklemeyi de unutmayın.,



Pilavı eklediğiniz su miktarı da pilavımızın tane tane olmasında büyük önem taşıyor.

Öte yandan demleme süresi on ila 15 dakika olmalıdır.



Buhar tanelerin ayrılmasına ve pilavınızın daha lezzetli olmasına yardımcı olacaktır. İsterseniz pilavınıza şık bir görüntü katması ve lezzetini arttırması için bir avuç kadar şehriye de ekleyebilirsiniz.