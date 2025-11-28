Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Altuğ, gençlik pozunu paylaştı. Altuğ’un 19 yaşında olduğu fotoğrafı görenlerin ağzı açık kaldı.

Kocası Atacan ile aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu. İkili, evlilikleri ile magazin gündemine damga vurmuştu.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ"

2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" setinde tanıştıklarını anlatan Altuğ, "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz giyinme odama bir anda girmesiyle başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık evliyiz. Sen yaptığın şeyden eminsen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

19 YAŞINDA OLDUĞU FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu 32 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Altuğ'un "Buyurun size 19 yaşındaki Pınar" notuyla yayınladığı fotoğraf karesine sosyal medyada beğeni yağdı.