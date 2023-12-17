Pırasa ile yapabileceğiniz 4 enfes yemek tarifi

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sindirime yardımcı olması ve yüksek miktarda lif içermesi, pırasanın en çok bilinen özelliklerinden.

Pırasa ayrıca düşük kalorili bir sebzedir, bu yüzden kilo verme hedefleri olanlar için de ideal bir seçenektir.

İşte pratik ve kolay pırasa tarifleri

1-) Pırasa omlet:

Pırasa ile omlet yapabileceğiniz biliyor muydunuz?

İşte pırasa omlet tarifi.

Malzemeler:

* 2 adet pırasa

* 4 adet yumurta

* 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* Tuz ve karabiber

* 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

- Pırasaları ince dilimler halinde kesin.

- Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve pırasaları ekleyin. Pırasalar yumuşayana kadar kısık ateşte kavurun.

- Yumurtaları bir kasede çırpın. Tuz ve karabiber ekleyin.

- Pırasaları tavada yayın. Yumurtaları üzerine dökün ve yayın.

- Omletin alt tarafı pişene kadar bekleyin. Ardından omleti dikkatlice çevirin ve diğer tarafı pişirin.

- İsteğe bağlı olarak, üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve erimesini bekleyin.

- Omleti dilimleyerek servis yapın.

2-) Pırasalı Makarna:

Pırasalı makarna, belki de en çok bilinen pırasalı yemek türüdür.

Malzemeler;

* 200 gr makarna

* 2 adet pırasa

* 2 diş sarımsak

* 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* Tuz ve karabiber

* Parmesan peyniri

Yapılışı:

- Makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın.

- Pırasaları ince dilimler halinde kesin. Sarımsakları ezin.

- Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun.

- Pırasaları ekleyin ve yumuşayana kadar kısık ateşte kavurun.

- Haşlanmış makarnayı pırasa karışımına ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın ve karıştırın.

- İsteğe bağlı olarak, rendelenmiş parmesan peyniri ekleyin ve erimesini bekleyin.

- Pırasalı makarnayı mutlaka sıcak servis yapmayı unutmayın.

3-) Pırasa Çorbası:

Pırasa çorbası, çokça tercih edilmese de, besleyici ve lezzetli olmasıyla kesinlikle denemelisiniz.

Malzemeler;

* 2 adet pırasa

* 1 adet soğan

* 2 diş sarımsak

* 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* 4 su bardağı sebze suyu

* Tuz ve karabiber

* 1 su bardağı süt (isteğe bağlı)

Yapılışı:

- Pırasaları ince dilimler halinde kesin. Soğanı doğrayın ve sarımsakları ezin.

- Zeytinyağını bir tencerede ısıtın ve soğanı ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

- Pırasaları ve sarımsakları ekleyin, karıştırın ve 5 dakika boyunca kavurun.

- Sebze suyunu ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Ardından ateşi kısın ve 15-20 dakika boyunca kaynatmaya devam edin.

- Çorbayı blendır veya çatalla püre haline getirin. Ardından tuz ve karabiberle tatlandırın.

- İsteğe bağlı olarak, sütü ekleyin ve iyice karıştırın.

- Servis yapmadan önce çorbanın tadına bakmanız ilave sos ve baharat dengesi açısından önemli olacaktır.

4-) Pırasa Salatası:

Pırasa, doğru malzeme tercihleriyle harmanlandığında, salataya enfes tat verir.

İşte o malzemeler:

* 2 adet pırasa

* 1 adet limonun suyu

* 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

* Tuz ve karabiber

Yapılışı:

- Pırasaları yıkayın ve ince dilimler halinde kesin.

- Bir kasede limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın.

- Pırasaları bu karışımın üzerine ekleyin ve iyice karıştırın.

- Salatayı buzdolabında yarım saat dinlendirin.

- Soğuk olarak servis yapmaya dikkat edin.