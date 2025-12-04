BIST 100 endeksi, güne 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.896,69 puanı, en yüksek 11.077,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 182,21 puan ve yüzde 1,52 azalışla 11.830,13 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,52, hizmetler endeksi yüzde 0,50 vve teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 64'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Halk Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 202 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 202 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 5 milyon 809 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,10, bileşik getirisi yüzde 38,18 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,3474, satışta 42,5171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3406, satışta 42,5102 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1672, sterlin/dolar paritesi 1,3376 ve dolar/yen paritesi 154,687 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 azalışla 62,7 dolardan işlem görüyor.