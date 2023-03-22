22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • PKK'lı terörist Cemil Bayık'ın ismi seçmen listesinde 

PKK'lı terörist Cemil Bayık'ın ismi seçmen listesinde 

Terör örgütü PKK'nın kurucuları arasında olan Cemil Bayık'ın ismi, Elazığ'ın Keban ilçesi Aşağı Çakmak köyünde seçmen listesinde yer aldı. Bayık'ın listede yer aldığını gören ilçe halkı isyan ederek "Biz bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi son derece seven insanlarız" dedi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:13
Takip Et

PKK'lı Cemil Bayık'ın ismi seçmen listesinde 

PKK'lı terörist Cemil Bayık'ın ismi seçmen listesinde 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listeleri askıya çıkarıldı. 

Elazığ'ın Keban ilçesi Aşağı Çakmak köyü muhtarlığına gönderilen seçmen listesinde terör örgütü PKK'nın kurucularından ve sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık'ın isminin olduğu görüldü. 

Listede Bayık'ın ismini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İlçenin isminin kirlediğini dile getiren vatandaşlar, seçmen kütüğünde isminin çıkmasında ilçe halkı olarak rahatsız olduklarını söyledi.

"LİSTEDEN ÇIKARILSIN"

Vatandaşlardan Fethi Oruç, "Keban ilçesinin Aşağı Çakmak köyüne kayıtlı olduğunu biliyoruz. Seçmen kütüğünde isminin çıkması ilçe halkı olarak bizi rahatsız etti. Milliyetçi, vatan, bayrak sevdalısı insanlarız. Terör örgütü ile bağlantısı olan kişilerin ilçemizde isminin geçmesi bizi son derece rahatsız ediyor. Kimler seçimde seçmeni belirliyorsa bunun bir an önce listeden çıkarılması lazım. Herkes diyor ki 'terör örgütü mensubu Kebanlı', bu bizi son derece rahatsız ediyor" diye konuştu.

"Biz de Kebanlıyız" diyen Fethi Oruç "Milli takımlarda görev almış birisiyim. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi son derece seven insanlarız. Böyle terör örgütü ile bağlantılısı olan insanların ilçemizde anılması ya da ilçemizle birlikte anılması bizi son derece rahatsız ediyor. Ülkemizde yaşamıyorlar ama burada seçim listesinde oy kullanma hakkı var, anlayabilmiş değilim. Terör örgütü mensubunun benimle aynı oyu kullanması bana göre ters ve yanlış. Bu ülkenin vatandaşı olursun, bayrağına, milletine, vatanına sahip olursun eyvallah. Ondan sonra gelip oyunu kullanır, vatandaşlık görevini yaparsın. Siyasi görüşü ne olursa olsun saygı duyarım. Ama ilçemizin bir terör örgütü ile bağdaştırılması bizi son derece rahatsız ediyor" dedi.

 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
4
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
5
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
7
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.