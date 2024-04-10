Plajda boy gösterdi. Metalik tek parça bir mayo giydi

Kaynak: Haber Merkezi
Plajda boy gösterdi. Metalik tek parça bir mayo giydi
Khloe Kardashian, Turks ve Caicos'taki aile tatilinde görüntülendi. Khloe, yüzerken ve kumda yatarken boncuklu bir elbiseyle eşleştirilmiş metalik tek parça bir mayo giyerek plajda boy gösterdi.

Kardashian ailesi, Turks ve Caicos'ta yaptıkları tatil ile streslerini atıyor. Hamileyken partneri tarafından ihanete uğrayan ve daha sonra sevgilisini affeden Khloe Kardashian plajda görüntülendi.

Khloe Kardashian plaj stili için ablası Kim'in markası olan SKIMS mayo'yu tercih etti.

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Turks ve Caicos'ta vücudunu sergileyen Khloe Kardashian boncuklu plaj elbisesi ve iddialı mayo seçimiyle plajda boy gösterdi.

Khloe Kardashian uzun zamandır kıvrımlarını ve düzgün fiziğini korumak için spor ve rejim yapıyor.

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Ünlü isim spor salonunda kürek makinesinde zaman geçirip ağırlık kaldırıyor.

Kardashian, şeker kullanmayı bıraktıktan sonra sonra "düşük karbonhidratlı" bir beslenme planı yapmak için bir beslenme uzmanından da yardım aldı.

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