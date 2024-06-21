Plajlar halka değil ranta açılıyor

Anayasa’ya rağmen sahiller ve kıyılar, rant için parsellenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yaz itibarıyla “Denizler halkındır” sloganını kullanarak bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Özhaseki, projenin ikinci aşamasında 100 yeni halk plajı için çalıştıklarını ifade ederek, “Denizler halkındır sloganıyla ne kadar kaçak, işgal varsa; vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek ne varsa temizliğe başlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Özhaseki, 100 yeni halk plajı için çalışma yürütüldüğünü ve bu plajları Muğla Çevre Vakfı şirketinin (MUÇEV) işleteceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki’nin kaçak yapıları yıkarak plajların işletmelerini MUÇEV’e vereceklerine yönelik açıklaması tepkilere yol açarken MUÇEV, Ege ve Akdeniz kıyılarını tamamen kuşatmış durumda. 2014 yılında kurulan şirket, birçok turizm ilçesinde sahil, plaj ve yat limanı işletmelerini sürdürürken işlettiği yerlerde giriş, otopark, duş-tuvalet ücretleri alıyor.

“DENİZİMİZİ MUÇEV’E TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken plajlar, son yıllarda MUÇEV tarafından işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatıldı. Orman ve sit alanlarını dahi tahrip eden şirket, kendilerine tahsis edilen bölgeleri üçüncü şahıslara bile kiralamaya başladı.

MUÇEV’in yaptığı talandan en çok etkilenen turizm ilçelerinden biri de Marmaris. Marmaris Kent Konseyi Üyesi Halime Şaman, “Eskiden Marmaris’te halkın kullanımına açık birçok bölge vardı. MUÇEV’in ortaya çıkmasıyla halka açık yer kalmadı diyebiliriz. Sahillerin, plajların işletmeciliğini aldı. En güzel koyları yat limanlarıyla kapattılar. Devlet gücüyle bunu yaptılar.” ifadelerini kullandı.

Ormanların ve sit alanlarının yok edildiğini vurgulayan Şaman, bu projelere karşı davalar açtıklarını ve kazandıklarını ifade ederek “Buna rağmen MUÇEV bu projelere devam ediyor. Şimdi de Bakan, ‘Denizler halkındır’ diyerek plajları MUÇEV’e vereceklerini açıkladı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Denizler de kıyılar da halkındır. Bunu kabul etmiyoruz. Denizimizi MUÇEV’e teslim etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında MUÇEV’e, sahil ve plajlar ihalesiz olarak veriliyor. 20 bin TL sermayeyle kurulan MUÇEV’in yönetiminde ise AKP’li bürokratlar bulunuyorken şirketin toplam sermayesi kayıtlara 50 bin TL olarak geçti.

ŞİRKET YÖNETİMİ AKP’LİLERDEN OLUŞUYOR

Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Ticaret Sicil Gazetesi’nin 21 Kasım 2023 tarihindeki ilanına göre, Erdal Türk oldu. Türk, Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu ve 2018 yılında AKP Karaman Milletvekili aday adayı olmuştu. Valilik ve Bakanlıkta görev yapan isimlerin yanında AKP’nin eski vekili de bulunuyor. Yönetimdeki isimler şu şekilde:

• Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan

• Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan

• AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer

• Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz

• Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek

• Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sadi Kızık

• Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Zübeyir Dedeoğlu

• Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral

• Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun