PlayStation, 30. yıl şerefine nostaljik açılışları getiriyor

PlayStation’ın 30. yıl kutlamaları, yeni bir konsol güncellemesiyle başladı. Bu güncellemeyle PS5 kullanıcıları, eski PlayStation sistemlerine ait nostaljik başlangıç ekranlarıyla karşılaşıyor. PS1, PS2, PS3 ve PS4’ün retro boot ekranları, PS5 kullanıcılarına eski günleri hatırlatıyor. Güncellemeyi alan kullanıcılar, konsollarını açtıklarında PS1’in meşhur başlangıç sesiyle karşılaşıyor. Ardından, yeni bir kullanıcı arayüzü ile karşılama ekranı, PS5 kullanıcılarına eski PlayStation modellerinin ruhunu yaşatacak temalar sunuyor.

Her tema, o dönemin sesleri ve görselleriyle son derece uyumlu şekilde tasarlanmış. Özellikle eski PlayStation modellerini sevenler için bu temalar nostaljik bir yolculuğa dönüşüyor. Bazı kullanıcılar, PS2'nin “PLEASE INSERT A PLAYSTATION 2 DISC” ekranını hatırlasa da, bu ekran şu an güncellemeye dahil edilmiş değil. Yine de, PS5’e bu nostaljik dokunuşlar oldukça ilgi görüyor.

Sony’den 30. yılında oyunculara büyük fırsat

Bu retro temalar yalnızca sınırlı bir süre için kullanılabilir durumda. Yani, PlayStation 30. yıl kutlamasına katılmak ve bu nostaljik temalardan faydalanmak isteyenlerin güncellemelerini hızlıca yapmaları gerekiyor.

Hangi PlayStation başlangıç ekranı sizin için unutulmaz? PS3’ün rahatlatıcı melodisi mi yoksa PS1’in klasik sesi mi? Yorumlarınızı sosyal medya üzerinden paylaşarak bu konuda neler düşündüğünüzü bizlere bildirmeniz mümkün.

What is your all time favorite @PlayStation load-up screen? ⬇️ pic.twitter.com/WRXuBLQRct