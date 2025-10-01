Polis yeleği giyen kişi kurşun yağmuruna tutuldu! İstanbul’da korkunç cinayet!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, mahallede korku dolu anlar yaşattı. Polis yeleği giyen sahte memur cadde ortasında vuruldu. Polis alarma geçiren olayda şahsın başından vurulduğu öğrenildi.

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiye, henüz bilinmeyen bir sebeple silahla ateş açtı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlenirken, cenaze incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

