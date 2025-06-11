Polisin "dur" ihtarına uymayan motosikletin sürücüsü kaza yaptı

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.

KONTROL NOKTASINDA "DUR" İHTARINA UYMADI

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında kimlik ve denetim kontrolü yapan polis ekipleri, seyir halindeki bir motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Ancak motosiklet sürücüsü polis uyarısına uymayarak kaçmaya başladı.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Polis ekiplerinin takibi sırasında motosiklet, Seyfioğlu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet Hüseyin ile yolcu olarak bulunan Besem Hüseyin yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Ahmet Hüseyin ve Besem Hüseyin, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.