Polisler turistlerden rüşvet alırken yakalandı

Motosikletle seyahat eden turistten bu şekilde rüşvet isteyen Nijerya polisleri görevlerinden ihraç ediliyorlar.

Dünya turu yapan Hollandalı motorcunun Nijerya polisi tarafından durdurularak rüşvet istendiği anlar kask kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, dünya turuna çıkan Hollandalı motorcu Afrika ülkesi Nijerya’da polis ekipleri tarafından durduruldu.

Kadın motorcunun durdurulmasının ardından polisin Bana para ver" dediği görülüyor. Hollandalı kadın motorcunun başına gelen olay ülkede infial yarattı.

Ülkede yaşanan hukuk ve güvenlik sorunları bir kez daha gözler önüne serildi. Nijerya polisinin rüşvet istendiği anlar kask kamerasına yansıdı.

Turist kendi YouTube kanalından görüntüleri paylaştı. Rüşvet görüntüleri kısa sürede binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı. Olay hem tepki geldi hem de gündem oldu.

TÖRENLE POLİSLİKTEN ATILDILAR

Nijeryalı yetkililer görüntüler sonrası harekete geçti. Rüşvet isteyen iki polis tespit edilerek ibretlik bir törenle meslekten atıldılar.

Meslekten atılma görüntüleri de tıpkı rüşvet isteme olayı gibi sosyal medyadan paylaşılarak ifşa edildi.

İSTANBUL'DA DA POLİSLERDEN POLİSLERE RÜŞVER OPERASYONU

İstanbul'da rüşvet operasyonunda 46 polis gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama yapılmıştı.