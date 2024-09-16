Polislerden öğrencilere trafik eğitimi

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında Samsun'da okullarda trafik eğitimi veriliyor. Mobil Eğitim Tırı, yeni eğitim-öğretim döneminde trafik eğitiminin ve bilincinin arttırılması için okullarda konuşlanmaya başladı. Tır içerisinde, öğrencilerde trafik bilincini kazandırmaya yönelik hazırlanan materyaller eşliğinde bilgi aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Galip Öztürk Ortaokulu öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verildi. Polis Memuru Mustafa Karaca tarafından verilen teorik uygulamada güvenli geçiş noktaları hakkında bilgi aktarıldı, her alanda trafik kurallarına riayet edilmesi ikazı yapıldı.

Daha sonra öğrencilere okul bahçesinde Mobil Trafik Tırı'nda uygulamalı olarak eğitim verildi. Eğitime Alaçam ilçesinden gelen öğrenciler de katıldı.