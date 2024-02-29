Polisten gazetecilere çöp muamelesi 'Arkadaşlar az sonra burada süpürme olacak'

İstanbul Adliyesi (Çağlayan) önünde Adalet Nöbetini sürdüren avukatlar, "İliç Madeni'nin kapatılması, iş cinayetlerinin ve çevre katliamlarının son bulması, hukukun uygulanması ve Can Atalay'ın meclisteki yerini alması için” basın açıklaması yapmak istedi.

Adliyenin C Kapı girişi önündeki merdivenlerde açıklama yapmak isteyen avukatlar, polis engeliyle karşılaştı. Polis ekipleri avukatlara C kapısı önünde açıklama yapamayacaklarını, adliye meydanında açıklama yapabileceklerini bildirdi.

Avukatlar ise bu durumu kabul etmeyeceklerini ifade ettikten sonra C kapısı önünde açıklama yapmaya başladılar. Bu sırada avukatların açıklamasını haberleştirmek isteyen basın mensupları engellendi.

“ARKADAŞLAR BURADA BİR SÜPÜRME OLACAK”

Polis ekipleri basın mensuplarını dışarı çıkarırken “Arkadaşlar az sonra burada süpürme olacak” ifadelerini kullanarak gazetecilere çöp muamelesinde bulundu.

Gazeteciler meydana çıkarıldıktan sonra demir kapı kapatıldı, girişleri engellendi. Basın mensupları, demir kapılar ardından görevlerini yapmaya çalıştı. Bir süre demir kapının ardında tutulan basın mensupları, daha sonra adliyeye alındı.

Açıklama yapmalarına izin verilmeyen avukatlar da oturma eylemi gerçekleştirdi. Avukatlar, engellemelere karşın açıklamalarını yapmaya devam etti.

"BURADA SOHBET ETMEMİZ YASAKSA KİME ŞİKAYET EDİYORSANIZ EDİN. AÇSIN BAŞSAVCI ODASI GELELİM ORADA SOHBET EDELİM"

Yasağı tanımayan avukatlar, adliyenin işyerleri olduğunu söyleyerek açıklamalarını yapmakta ısrar etti. Oturma eylemi yapan avukatlardan Kemal Aytaç, polis memurların görevlerini yaptıklarını söyleyerek, "Biz de kendi görevimizi yapalım. Onlar da bizim niye burada olduğumuzu biliyorlar. Yıllardır burada basın açıklaması yaptığımızı biliyorlar. Biz zaten burada barışçıl birşekilde oturup sohbet ediyoruz.

Basın açıklaması falan da yapmıyoruz. Eğer burada sohbet etmemiz yasaksa kime şikayet ediyorsanız edin. Açsın Başsavcı odası gelelim orada sohbet edelim. Eğer misafir edecekse söyleyin kalkalım orada anlatalım"