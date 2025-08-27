Polisten kaçarken canından oluyordu! Ölümle burun buruna geldi! Sulama kanalında nefes kesen kurtarma

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, film sahnelerini aratmadı. Durdurulan taksiden atlayan kişi polis kovalamacasında su kanalına atladı. Kanalda bir anda çırpınmaya başlayan kişi, can simidiyle kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis, bir taksiyi durdurarak arama yapmak istedi. Bu sırada arka koltukta oturan yolcu, taksiden inip kaçmaya başladı. Polisin peşinden koştuğu kişi, bulvardaki sulama kanalına atladı.

Suda çırpınmaya başlayan kişinin, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören çevredekiler de kanala girdi. Can simidi atılıp sudan çıkarılan şüpheli, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

