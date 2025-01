Popüler diyetler sağlığı olumsuz etkiliyor!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, bu diyetin bilinçsiz bir şekilde uygulandığında lif eksikliği, kolesterol seviyelerinde artış, vitamin ve mineral yetersizlikleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Carnivore diyeti, ketojenik ve paleo gibi düşük karbonhidratlı beslenme modellerini deneyenlerin bir sonraki adım olarak tercih ettiği bir diyet türüdür. Diyette yalnızca kırmızı et, tavuk, balık, tereyağı ve yumurta gibi hayvansal ürünler tüketilir. Şeker ve işlenmiş gıdalar ise tamamen yasaktır. Diyetin destekçileri kilo kaybı, iltihaplanmanın azalması ve zihinsel berraklık gibi faydalarından bahsetmektedir. Ancak bilinçsiz bir şekilde uygulandığında lif eksikliği, kolesterol seviyelerinde artış, vitamin ve mineral yetersizlikleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Medicana Çamlıca Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Pirçek, "Popüler diyetler genellikle standart bir model sunar ancak her bireyin sağlık ihtiyaçları farklıdır. Beslenme programları, kişinin metabolik özelliklerine ve sağlık durumuna uygun şekilde planlanmalıdır. Carnivore diyeti gibi aşırı sınırlayıcı modeller, uzun vadede bir takım sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir” dedi ve diyetin muhtemel etkileri hakkında şu açıklamalarda bulundu:



“Bu diyet modeliyle kilo kaybı sağlanabilirken, kan şekeri kontrol altına alınabilir ve sindirim sorunları azalabilir. Daha az iltihaplanmaya ve otoimmün hastalıklara yardımcı olur. Zihinsel berraklık ve enerji sağlama için de destekleyicidir. Bunun yanı sıra hızlı kilo vermek için yapılan diyetler kalıcı bir yaşam tarzı değişikliği sağlamaz. Bu nedenle normal beslenme düzenine dönüldüğü zaman daha fazla kilo alımı olabilir. Hızlı kilo vermek; kan şekeri düzensizlikleri, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenle beslenme programı kişiye özel olmalıdır ancak popüler diyetler kişiye özel bir planlama sunmaz.”



Carnivore diyetinin bilinçsizce uygulanmasının birçok sağlık sorununu beraberinde getireceğini vurgulayan Dyt. Deniz Pirçek, “Hayvansal ürünlerdeki yüksek doymuş yağ miktarı, kan kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırabilir. Lif eksikliği, kabızlık ve sindirim sorunlarına sebep olabilir. Yüksek miktarda işlenmiş kırmızı et tüketiminin bazı kanser türleri riskini artırdığı da bilinmektedir. Yetersiz kalsiyum ve D vitamini alımı, uzun vadede kemik erimesi ve kırık riskini artırabilir. Yüksek protein tüketimi böbreklerin iş yükünü artırabilir ve uzun vadede böbrek fonksiyonlarında sorunlar olabilir. Ayrıca sebze ve meyve tüketiminin yasak olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren A, C ve E vitaminleri ile antioksidanların eksikliği ortaya çıkabilir. Genlerimizi silah olarak düşünürsek, kötü beslenme alışkanlığı onu tetikleyecek mekanizmadır. Meyveler içerdiği antioksidanlar sayesinde serbest radikal oluşumunu engelleyerek kanser ve diğer hastalıklardan korunmayı sağlar. Sebze ve meyve tüketiminin yasak olması nedeniyle oluşabilecek vitamin ve mineral eksiklikleri risk faktörlerini artırabilir” şeklinde konuştu.

Carnivore diyetinin özel sindirim sorunları yaşayan bireyler ya da iltihaplanma ve otoimmün hastalıklarla mücadele eden kişiler için uygun olabileceğini belirten Dyt. Deniz Pirçek, beslenme programında rutinin dışında bir düzenleme yapılmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması gerektiğini hatırlattı.