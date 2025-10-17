Sanat dünyası, sürekli değişen ve yenilenen dinamikleriyle her zaman gündemde kalmayı başarıyor. Bu döngünün son örneği ise sahne şovları, cesur ve sıra dışı kıyafet tercihleriyle adından sıkça söz ettiren pop müziğin kraliçesi Gülşen'in imaj değişikliği oldu.

ÇARPICI BENZERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Uzun, gösterişli saçlarını kısacık bob kesimle değiştirip kahkül bırakan 49 yaşındaki sanatçının bu yeni tarzı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gülşen’in bu yeni görünümünün tartışılan yönü ise, Türk müziğinin efsanevi ismi, "Minik Serçe" lakabı ile tanınan Sezen Aksu'nun yıllar önceki ikonik saç stiline olan çarpıcı benzerliği.

Birbirinden cesur sahne şovları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen’in yeni tarzı uzun bir süredir gözlerden uzak olan minik serçeye Sezen Aksuya benzetildi. Kusursuz fiziği ile sahnede şarkılarını seslendiren Gülşen her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor.

CESUR DURUŞUYLA DA DAİMA ZİRVEDE

Gülşen kariyeri boyunca müzikal yeteneği kadar, sahne enerjisi ve moda konusundaki cesur duruşuyla da daima zirvede kalmayı başarıyor.

Gülşen 1990'lı yıllarda "Be Adam" ile başlayan kariyer yolculuğunda, 2004'teki "Of... Of..." ve sonrasındaki "Beni Durdursan mı?", "Bangır Bangır" gibi albümlerle imajını sürekli yenilemiş, her zaman dikkat çeken bir figür haline geldi.

Eşi Ozan Çolakoğlu ile de müzikal iş birlikleriyle adından söz ettiren Gülşen, kariyerinin her aşamasında sınırları zorlamaktan çekinmedi. Sahnede kusursuz fiziği ve profesyonel dans şovlarıyla birleşen bu cesur giyim tarzı, onu Türk pop müziğinin tartışmasız en çok konuşulan kadın figürlerinden biri haline getirdi.

YENİ TARZIYLA GÜNDEM OLDU

Fakat Gülşen’in son imaj değişikliği, tartışmayı sadece güncel moda trendlerinin ötesine taşıyarak, Türk müziğinin köklü tarihine bir gönderme yapılıp yapılmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Gülşen'in yeni, bob kesim ve kahküllü saçları, hafızalarda hemen hemen aynı yaşlarda (34-35) olduğu 1988 ve özellikle 1990'lı yılların ortalarında (1995-1996 civarı) Sezen Aksu'nun benimsediği o meşhur, kısa saç stilini hafızalara getirdi.

İLHAM KAYNAĞI MİNİK SERÇE Mİ?

Sesiyle herkesi büyüleyen Sezen Aksu bu saç stilini 1990’lı yıllarda albüm ve konserlerinde bu bob kesim tarzını benimsemiştir. Gülşen’in stilistlerinin ise Sezen Aksu’nun o dönemdeki saç sitilinden ilham aldığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?