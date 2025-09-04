Porsche hisseleri çakıldı: Üç yıl sonra DAX endeksinden çıkartıldı

Alman borsasının en prestijli endeksi DAX, 22 Eylül 2025 itibarıyla yeni bir değişime gidiyor. Deutsche Börse’ye bağlı ISS Stoxx’un yaptığı açıklamaya göre Porsche AG ile laboratuvar ekipman üreticisi Sartorius endeksten çıkarılıyor. Yerlerine ise mühendislik firması GEA ve emlak platformu Scout24 ilk kez DAX’a dâhil ediliyor.

Porsche, Aralık 2022’de katıldığı endeksten yaklaşık üç yıl sonra ayrılmak zorunda kalıyor. Şirket hisseleri, halka arz sırasında 82,50 eurodan işlem görmeye başlamış, kısa sürede 120 euroya kadar yükselmişti. Ancak son aylarda 45 euroya gerileyerek ciddi bir değer kaybı yaşadı.

KÜRESEL SORUNLAR ZORLUYOR

Volkswagen’in lüks markası Porsche, son dönemde ciddi satış problemleriyle karşı karşıya kaldı. Çin pazarında lüks otomobillere yönelik talebin düşmesi, ABD ile yaşanan gümrük vergisi gerilimi ve elektrikli araç satışlarının beklentilerin altında kalması şirketin kârını olumsuz etkiledi.

Elektrikli Taycan modeli markanın yenilikçi yüzünü temsil etse de, Porsche’nin simgesi haline gelen 911’in yarattığı duygusal etkiyi sağlayamadı. Bu durum, yüksek fiyatlı elektrikli modellerin alıcı bulmasını zorlaştırıyor.

ALMAN OTOMOTİV SANAYİSİNİN YANSIMASI

Porsche’nin DAX’tan düşmesi, sadece şirketin değil tüm Alman otomotiv endüstrisinin sıkıntılarının simgesi olarak görülüyor. Son on yılda otomotiv sektörünün DAX içindeki ağırlığı belirgin şekilde azaldı. Alman üreticiler, Çin’de hızla büyüyen rakiplerin baskısı altında kalırken, ABD’deki ticaret politikaları da satışları olumsuz etkiliyor.

Porsche, düşüşün ardından yeniden toparlanmayı hedefliyor. Ancak uzmanlara göre şirketin yönetiminde değişiklikler gündeme gelebilir. Volkswagen ve Porsche’yi aynı anda yöneten Oliver Blume’nin önümüzdeki dönemde sadece ana şirkete odaklanması bekleniyor.

ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ YATIRIMCIYI ETKİLEYECEK

DAX, MDAX, SDAX ve TecDAX’taki düzenlemeler, özellikle bu endeksleri birebir takip eden fonlarda yeniden ağırlıklandırmaya yol açacak. Bu durum, yatırımcıların portföylerinde doğrudan değişikliklere neden olabilir.

Porsche için üç yıl önce büyük umutlarla başlayan “birinci lig” macerası şimdilik sona erdi. Şirketin yeniden DAX’a dönüp dönemeyeceği ise küresel otomotiv piyasasının zorlu koşullarında atacağı adımlara bağlı olacak.