Portekiz, Filistin'i tanıyacak!

Kaynak: DHA
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in yarın Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit eder. Resmi tanıma açıklaması New York'taki Yüksek Düzeyli Konferans'tan önce 21 Eylül Pazar günü yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

