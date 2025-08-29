Portekiz’de yeni işsizlik oranları umutlandırdı

Portekiz’in işsizlik oranı, ekonomik toparlanmanın güçlü sinyallerini vermeye devam ediyor. Temmuz 2025’te mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %5,8’e düşerek Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Haziran ayındaki %6,1’lik orana kıyasla bu düşüş, iş gücü piyasasının sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Ülke, pandemi sonrası ekonomik zorlukları geride bırakarak istihdamda önemli bir ivme yakaladı.

İŞSİZ SAYISI AZALIYOR, İSTİHDAM REKOR KIRIYOR

Temmuz 2025 verilerine göre, işsiz sayısı 15,7 bin kişi azalarak 323,1 bine indi. Aynı dönemde istihdam, 17,4 bin kişi artarak 5,26 milyona ulaştı. Bu rakam, Şubat 1998’den bu yana kaydedilen en yüksek istihdam seviyesi olarak dikkat çekiyor. Portekiz’in ekonomik politikaları ve iş gücü piyasasındaki iyileşmeler, bu başarının temel taşları arasında yer alıyor. Özellikle turizm, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerdeki büyüme, istihdam artışını destekliyor.

İŞ GÜCÜ KULLANIMI VE AKTİVİTE ORANI

İş gücü piyasasındaki iyileşme, yalnızca işsizlik oranında değil, diğer göstergelerde de kendini gösteriyor. İşsizlerin yanı sıra yarı zamanlı çalışanlar ve iş gücüne sınırlı katılım gösterenlerin dahil edildiği iş gücü yetersiz kullanım oranı, Haziran’daki %10,3 seviyesinden Temmuz’da %10’a geriledi. Bu, daha fazla insanın tam zamanlı işlere geçiş yaptığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, iş gücüne katılım oranı %69,5’ten %69,4’e hafif bir düşüş gösterdi. Uzmanlar, bu küçük gerilemenin mevsimsel etkilerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

EKONOMİK TOPARLANMANIN GELECEĞİ

Portekiz’in işsizlik oranındaki düşüş, Avrupa Birliği genelinde de olumlu yankılar uyandırıyor. Ülkenin pandemi sonrası uyguladığı ekonomik reformlar ve Avrupa Birliği fonlarından sağlanan destekler, bu iyileşmenin arkasındaki önemli etkenler arasında sayılıyor.

Hükümetin istihdam teşvik programları ve mesleki eğitim projeleri, özellikle genç nüfusun iş gücüne katılımını artırıyor. Ekonomistler, bu trendin devam etmesi halinde Portekiz’in 2026’da daha da güçlü bir ekonomik performans sergileyebileceğini öngörüyor.

Portekiz’in iş gücü piyasasındaki bu olumlu tablo, hem yerel halk hem de yatırımcılar için umut verici bir işaret. Ülke, ekonomik istikrarını pekiştirerek Avrupa’nın parlayan yıldızlarından biri olmaya aday.