Mourinho'ya çılgın teklif: 120 milyon euro

.Roma'nın teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'ya yapıldığı ileri sürülen bir teklif İtalya'yı adeta salladı.

İtalya basınından Corriere dello Sport, Suudi Arabistan Milli Takımı görevi için Jose Mourinho’ya iki yıllık sözleşme ve senelik 60 milyon euro maaş teklif edildiğini yazdı.

Habere göre Portekizli hocanın ilk sezondan sonra sözleşmeyi feshetme şansı olacak veya Amerika’da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’na kadar sözleşmesini uzatabilecek.

Roma ile sezon sonunda sözleşmesi biten Mourinho, teklifi kabul ederse dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacak.