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Mourinho'ya çılgın teklif: 120 milyon euro

Roma'nın Portekizli hocası Jose Mourinho'ya yapıldığı ileri sürülen teklif İtalya'da gündem oldu

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:52
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Portekizli hoca Roma'dan ayrılabilir

Mourinho'ya çılgın teklif: 120 milyon euro
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.Roma'nın teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'ya yapıldığı ileri sürülen bir teklif İtalya'yı adeta salladı. 

İtalya basınından Corriere dello Sport, Suudi Arabistan Milli Takımı görevi için Jose Mourinho’ya iki yıllık sözleşme ve senelik 60 milyon euro maaş teklif edildiğini yazdı.

Habere göre Portekizli hocanın ilk sezondan sonra sözleşmeyi feshetme şansı olacak veya Amerika’da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’na kadar sözleşmesini uzatabilecek.

Roma ile sezon sonunda sözleşmesi biten Mourinho, teklifi kabul ederse dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacak.

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