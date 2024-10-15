Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi

Benfica’nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sefer de A Milli Takımk’daki performansı ile Portekiz’de manşetleri süsledi. Portekiz basını yıldız oyuncuyu öve öve biritemedi.

A Milli Takım’ın İzlanda’yı deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçın yıldızlarından biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Yıldız oyuncu, Arda Güler’in attığı galibiyet golünde İzlanda kalecisi Valdimarsson’a baskı yaparak topu kapan isim oldu. Ö te yandan Kerem, 95. Dakikada attığı harika golle skoru 4-2’ye getirdi.

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu Portekiz’de yine manşetleri süsledi. Portekiz basını, Kerem’in milli takım performansına övgüler yağdırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım'ın galibiyetinde belirleyici isim olduğunu belirten A Bola, milli futbolcunun golüne geniş yer aldı. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ilgili olarak, "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi. Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi." denildi.

Record, Kerem Aktürkoğlu'nu maçın kahramanı ilan ederken, "Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu." ifadeleri kullanıldı.

Desporto Ao Minuto'da ise Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle maça damga vurduğu belirtildi.

Record, Kerem Aktürkoğlu'nu maçın kahramanı ilan ederken, "Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu." ifadeleri kullanıldı.

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Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi
Portekizliler Kerem’i öve öve bitiremedi. Yine manşetleri süsledi