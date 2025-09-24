Premier Lig'in üç devi Yıldız peşinde

Kaynak: Haber Merkezi
Juventus'taki performansıyla adından söz ettiren Kenan Yıldız, Premier Lig devlerinin transfer listesine girdi.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Inter ve Borussia Dortmund maçında gol ve asistelere imza atan Yıldız, Premier Lig ekiplerinin de radarına girdi.

Bianconera News'te yer alan habere göre, Chelsea, Arsenal ve Manchester United, Yıldız'ı transfer etmek istiyor.

Şu ana kadar tüm transfer tekliflerinin reddedildiği belirtilen haberde, Kenan Yıldız uzun vadede kulüpte kalmayı istediği ifade edildi.

Cazip bir teklifin Juventus için "tehlike" olabileceği vurgulanan habere göre, Torino ekibi sözleşmesi 2029'da sona erecek olan Yıldız'ın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor.

Sezonluk net 1,5 milyon Euro kazanan Yıldız'ın maaşı, 6 milyon Euro'ya yükseltilecek ve bonuslar eklenecek.

