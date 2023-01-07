Prens Harry 'Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm' dedi dünyanın gıkı çıkmadı

Prens Harry, 10 Ocak'ta raflarda yer alacak "Spare" adlı anı kitabında 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını aktardı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut, bugünkü köşesinde Prens Harry’nin ‘öldürdüğü 25 kişiyi’ kaleme aldı.

İngilizlerin düşmanını insan olarak göstermediğini belirten Arslan Bulut, yazısında konuyu şu şekilde ele aldı:

Prens Harry, çatışmanın gürültüsü ve kargaşasında öldürdüğü isyancıları, "iyileri öldürmeden ortadan kaldırılan kötüler" olarak gördüğünü belirtti.

Ayrıca, birini insan olarak görürsen öldürmenin imkânsız olduğunu kaydeden Prens Harry, ancak ordunun "onları 'öteki' olarak görmesi için kendisini eğittiğini ve iyi bir şekilde eğitildiğini" bildirdi.

Prens Harry, kitabında, "Bu sayıdan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da..." ifadelerini kullandı.

Görüldüğü gibi, İngiliz askeri, savaşta, düşmanı insan olarak görmeyecek şekilde eğitiliyor. Afganistan, Irak, Libya ve Suriye'de Amerikan askerleri de aynı eğitimi aldığını gösterdi.

Peki, işgal edilen ülkelerden herhangi bir asker, kitap yazmış olsa ve "25 İngiliz, 25 de Amerikalı asker öldürdüm. Onları insan olarak görmemek üzere eğitildim" deseydi, dünya bunu nasıl karşılardı.

Gerçi, Çanakkale Savaşı'nda Türklere karşı kimyasal silah kullanmak suretiyle insanlık suçu işlemekle suçlanan İngiltere'nin Birleşik Krallık Donanma Bakanı Winston Churchill de "Türkler insan değil ki..." demişti... İşte insan haklarından bahsedenlerin gerçek durumu budur.