PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 / 00:01

2024 YILI İÇİN DİŞ PROTEZ HİZMET ALIMI

RUH SAĞLIĞI SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞ. HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 Yılı İçin Diş Protez Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/46126

1-İdarenin a) Adı : RUH SAĞLIĞI SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM ARAŞ.HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Zuhuratbaba Mah. Tevfik Sağlam Cad. No: 25/2 34147 Bakırköy/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 212 409 1515 – 212 409 1509 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 Yılı İçin Diş Protez Hizmet Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem 2024 Yılı İçin Diş Protez Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.03.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.02.2024 – 10.30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Birimi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir "Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesi" ve "Diş Protez Laboratuvarı Mesul Müdürlük Belgesinin" Yeterlik Tablosunda beyan etmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler;

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler: İsteklilerin; diş protez hizmetinin gerçekleştirileceği kendi laboratuvarlarına ait bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca onaylanmış kapasite raporunun Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir. Sunulacak kapasite raporunun ihale tarihi itibari ile geçerli olması zorunludur. İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. İstekli adına düzenlenmiş farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde kapasite raporları konuları itibari ile toplamak suretiyle değerlendirilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen tek sözleşmeye dayalı her türlü diş laboratuvarı hizmeti veya hareketli protez bitimi, kron-köprü, iskelet protez döküm işi hizmetlerinden biri, birkaçı ya da tümünü kapsayan hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R): Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.