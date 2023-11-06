Prostata birebir. Mucize ot ortaya çıktı

Prostat büyümesinden kaynaklanan şikayetleri gideren itüzümü bitkisi dikkatlerden kaçmadı.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Prostata birebir. Mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Prostat büyümesinden kaynaklanan şikayetleri gideren itüzümü bitkisi dikkat çekti.

PROSTAT NEDİR?

Prostat, idrar torbasının hemen altında, bağırsakların ön tarafında, idrar torbasının çıkışını saran ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostatın başlıca görevi spermleri koruyan sıvıyı üretmek ve spermleri bu sıvı içinde sağlıklı bir şekilde saklamaktır. Bununla birlikte mesanenin ağzını sıkar ve idrar kaçırılmasını önler.

İTÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Taze usaresinden günde 30 gr. içilir. Ya da 10 gr. bitki 1 litre suda kaynatılarak günde 2 - 3 kahve fincanı içilir.

Fazla alındığı zaman öldürücü bir zehir olan atropin maddesi içerir. Kusma, ishal, halsizlik belirtileri gösterir.

PROSTAT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sık idrara çıkma isteği

-İdrar yaparken ağrı, yanma ya da kanama

-Prostat nedeniyle kesikli ya da az idrar yapma

-İdrar sonrasında idrar damlamasının devam etmesi

-Özellikle geceleri idrar yapma ihtiyacının artması

-Mesanenin tam boşalmadığı hissi

-Ani idrar yapma ihtiyacı

-İdrar kaçırma

-Cinsel fonksiyon bozuklukları

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