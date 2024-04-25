Prostatla ilgili uzmanından kritik açıklama

Prostatın ölümcül sonuçları olduğu biliniyor. Prostatla ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Prostat büyümesi, erkeklerde yaşlandıkça sıkça görülen bir durumdur.

İyi huylu prostat büyümesi olarak da bilinir.

Bu büyüme, prostat bezinin yaşla ve hormonların etkisiyle büyümesi sonucunda meydana gelir.

İdrar torbasının altında bulunan prostat, idrar kanalını sıkıştırabilir ve bazı belirtilere yol açabilir.

Prostat büyümesi yaşam kalitesini etkileyebilir ve bu konuda uyarıda bulunan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sezgin Yeni, testosteron hormonunun iyi huylu prostat büyümesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Op. Dr. Sezgin Yeni; Ayrıca, genetik faktörlerin bu durumu tetikleyebileceğini ve iyi huylu prostat büyümesi öyküsü olan aile bireyleri olan erkeklerin, bu rahatsızlığa yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Sezgin Yeni, iyi huylu prostat büyümesini şöyle tanımladı:

"Böbreklerden filtre edilen idrar ilk olarak mesaneye ulaşır. Daha sonra 'üretra' olarak adlandırılan idrar yolu ile vücuttan dışarı çıkar. Yaşlanma ve hormon değişiklikleri nedeniyle erkeklerde prostat bezinin büyümesi mümkündür ve bu durum iyi huylu prostat büyümesi olarak adlandırılır."

Prostat Büyümesinin Nedenleri:

Testosteron Hormonu: İyi huylu prostat büyümesinin gelişiminde etkili olan hormon testosterondur. Genetik yatkınlık da bu büyümeyi tetikleyebilir.

Yakın Akrabalarda Prostat Büyümesi: Ailesinde iyi huylu prostat büyümesi olan erkekler, bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir.

Belirtiler:

Sık İdrara Çıkma: Gece uyurken sık sık idrara kalkma ihtiyacı.

İdrar Yaparken Zorlanma: İdrara başlarken bekleme, ıkınma, zorlanma.

İdrar Damlaması: İdrarını tam boşaltamama sonucu idrar damlaması.

Gece İdrar İsteği: Özellikle geceleri idrar yapma ihtiyacının artması.

Mesanede İdrar Kalma Hissi: İdrar yaptıktan sonra içeride idrar varlığı hissi.

İdrar Kaçırma: Prostat büyümesiyle birlikte ortaya çıkabilir.

Prostatın Genel Tanımı: Prostat, idrar torbasının hemen altında, rektumun önünde yer alan bir salgı bezidir. Erkeklerde mesanenin altında bulunur ve spermi besleyen ve taşıyan seminal sıvıyı üretir.

Prostat İltihaplanması (Prostatit): Enfeksiyon nedeniyle prostatın iltihaplanması.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH): Kanserli olmayan prostat büyümesi.

Prostat Kanseri: Prostatın kanserli büyümesi.