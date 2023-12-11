Putin'den adaylık için seçim komisyonuna bildiri

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, Vladimir Putin'in aday olacağına dair bildiriyi aldıklarını ifade etti.

KAYNAK: AA
Putin'den adaylık için seçim komisyonuna bildiri

Rusya'da 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde aday olacak Vladimir Putin, adaylığına dair bildiriyi Merkez Seçim Komisyonuna gönderdi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yasalara uygun şekilde Putin'in devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair bildiri aldık." diye konuştu.

SEÇİMLER MART AYINDA

Ülkenin Federasyon Konseyi, 7 Aralık'ta devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak, seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

2018'DE SEÇİLMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını 8 Aralık'ta duyurmuştu.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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