Putin’den nükleer tehdit: Ülkemize birlik yollayanların kaderi çok daha trajik olacak

Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin küresel bir savaşı tetikleme riskini taşıdığını söyleyerek, iki yıl önce Ukrayna'nın tam kapsamlı işgali emrini verdiğinden bu yana nükleer silah kullanma yönündeki en açık tehdidini dile getirdi.

Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin Avrupa'ya saldırabileceği yönündeki iddiaların "saçma" olduğunu söyledi ancak Rusya'nın buna yanıt olarak Batılı ülkelere karşı misilleme yapabileceği uyarısında bulundu.

“MEDENİYETİN YOK EDİLMESİ ANLAMINA GELİYOR”

Putin, ülkenin siyasi elitlerine hitaben yaptığı konuşmada, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin "nükleer silahlar kullanılarak bir çatışma riski taşıdığını, bunun da tüm medeniyetin yok edilmesi anlamına geldiğini" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu hafta Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalini reddetmesine değinen Putin, Rusya'nın "bir zamanlar ülkemize birlik gönderenlerin kaderini" hatırladığını söyledi. Artık olası müdahalecilerin sonuçları çok daha trajik olacaktır”.

“ÜSTÜNLÜK KOMPLEKLERİ KÖR ETMİŞ”

Putin, "Onların topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız da var" diye ekledi. Batı'nın gelişmiş silah tedarikinin ve NATO birliklerinin konuşlandırılması ihtimalinin nükleer çatışma riski taşıdığını söyledi.

Putin ayrıca şunları da ekledi: "Bunun bir tür oyun olduğunu düşünüyorlar. Kendi üstünlük kompleksleri yüzünden kör olmuşlar.”

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılmasıyla oluşan "tehditleri etkisiz hale getirmek" için NATO ülkeleriyle olan sınırındaki asker konuşlandırmasını artıracağını doğruladı.

“ABD İLE SİLAH KONTROLÜNDE DİYALOGA HAZIRIZ”

Putin, Rusya'nın ABD ile silah kontrolü konusunda diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Ancak ülkenin nükleer kuvvetlerinin tamamen kullanıma hazır olmasıyla övündü ve düşürülmesinin aslında imkansız olduğunu iddia ettiği yeni silah sistemleri üzerindeki çalışmaların yakında sonuçlanacağını da sözlerine ekledi.

“Yönetim çevrelerinin bize karşı açıkça düşmanca eylemlerde bulunduğu bir devletle karşı karşıyayız" diyen Putin, "Bizimle stratejik istikrarı ciddi bir şekilde tartışmayı planlıyorlar, aynı zamanda kendilerinin de söylediği gibi bizi savaş alanında stratejik yenilgiye uğratmaya çalışıyorlar" dedi.

Rusya'nın “Avrasya'da eşit ve ayrılmaz güvenlik için ana hatlar yaratmak için çalışacağını” ve “egemen, güçlü bir Rusya olmadan istikrarlı bir dünya düzeni mümkün olmadığını” ekledi.