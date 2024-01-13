PÜTÜRGE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 / 00:00

T.C.

PÜTÜRGE SULH HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/116 ESAS KONU :GAİPLİK İLANIDavacı Fetiye Memiş ile davalı Abdulkerim Sarıtekinarasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğine Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacının dava dilekçesinde kardeşi olan Abdulkerim Sarıtekin'in 1983 yılında habersiz bir şekilde evden ayrıldığı, bu tarihten sonra kardeşinden hiçbir haber alınamadığı,şahsın uzun senelerden beri gaip olduğu, gaibi bilenlerin tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememizin 2023/116 esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, gaip hayatta ise adresinin Pütürge Sulh Hukuk Mahkemesine bildirilmesi, duruşma günü olan 02/02/2024 gün, saat 10:25'te Pütürge Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur.04/01/2024