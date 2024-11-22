Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri raf fiyatları ile kasa fiyatları uyum sağlamayan zincir marketleri tespit edip uyarıda bulundu.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, raf ve kasa arasında fiyat farkı şikayetleri nedeniyle zincir marketleri denetlemeye başladı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in talimatıyla, ilçenin farklı noktalarındaki marketlerde denetim yapan zabıta ekipleri, raflardan rastgele aldıkları ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

ETİKETSİZ ÜRÜNLER TESPİT EDİLİP UYARILDI

Yapılan incelemelerde, raf ve kasadaki fiyat farkının yanı sıra, indirimli ve kampanyalı ürünlerde kasalar arasında da fark olduğu görüldü. Kampanya tanımlanmayan kasalarda ürünlerin indirimsiz fiyattan satıldığı belirlendi. Öte yandan raflarda bulunan fiyat etiketsiz ürünler de tespit edilerek işletmelerin gerekli düzenlemeleri yapılması için uyarı yapıldı.

Fiyat denetimlerinin yanı sıra, bazı zincir marketlerin ürün indirmek için kalıcı rampa yaptığı görüldü. Market önü ve çevresinde koli, palet, paket yığınları da tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

Raf ve kasa arasındaki fiyat farkı zabıtaya takıldı

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