Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken birçok oyuncuyla alakalı ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

RAFA SILVA'DAN SONRA UDUOKHAI DE AYRILMAK İSTİYOR

Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istemesi üzerine çıkan büyük çaplı krizin etkileri henüz geçmeden bir oyuncunun daha artık siyah beyazlı formayı giymek istemediği iddia edildi.

Sky Sports Almanya'nın haberine göre; Felix Uduokhai, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Sergen Yalçın yönetiminde pabucu dama atılan oyuncular arasında yer alan 28 yaşındaki Alman stoper ligde 6 haftadır yedek kulübesinde oturuyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Tecrübeli oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve seçeneklerini değerlendirmeye aldığı belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ GÖZDEN ÇIKARMAYA HAZIR

Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında boşluk yaratmak için 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Sergen Yalçın'ın planları arasında yer almayan Uduokhai'yi cüzi bir bedel karşılığında satmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.