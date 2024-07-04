Rahmi Koç dayanamadı. Mesajı patlattı

A Milli Takımımız, Avusturya engelini 2-1'le geçip 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri de kaleci Mert Günok idi.

Son saniyede yaptığı mükemmel kurtarışla Ay-Yıldızlı ekibimizi ayakta tutan Mert Günok herkesin takdirini kazandı.

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi için tebrik mesajı gönderenlere çok önemli bir isim daha eklendi.

Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un, Mert Günok'a tebrik mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın kadim dostu, Kulübümüzün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyemiz, Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’tan futbolcumuz Mert Günok’a tebrik mesajı" denildi.

Rahmi Koç, Mert Günok'a gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mert evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."