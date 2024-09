Rakibini yerle bir etti: Moicano, Saint Denis'i nakavtla uğurladı

Renato Moicano düşman topraklarına girdi ve Benoit Saint Denis’e karşı büyük bir açıklama yaptı. Moicano, cumartesi günü Accor Arena’da düzenlenen UFC Paris ana etkinliğinde Fransız Saint Denis’i ikinci raundun sonunda teknik nakavtla mağlup etti. Kafes kenarındaki doktor, Saint Denis’in sağ gözünün göremediğini tespit etti. Moicano, iki raund sonunda üç hakemin puan tablosuna göre mücadeleyi 19-18 önde götürüyordu.

Saint Denis’in yüzündeki hasar neredeyse tamamen ilk rauntta meydana geldi. Moicano ateşli bir şekilde ortaya çıktı, dövüşün 25. saniyesinde bir takedown yaptı ve Saint Denis’i ground-and-pound ile ezdi. Moicano rakibini kıtanın sonuna kadar yerde tuttu, tam üstten yıkıcı dirsek darbeleri indirdi ve ayrıca Saint Denis’in sırtından aksiyonu kontrol etti. Üç hakem de Moicano’ya 10-8 puan verdi. Saint Denis ikinci rauntta toparlandı, Moicano’yu önemli vuruşlarda 21-15 geride bıraktı ve hakemlerin puan kartlarında raundu süpürmek için birden fazla takedown girişimini savuşturdu. Ancak Fransız dövüşün devam etmesi için çok yorgundu.

Moicano, galibiyetin ardından Paddy Pimblett ve Dan Hooker’a karşı “kolay dövüş” çağrısında bulundu. Maçın ardından açıklama yapan Moicano, üç hafta önce omzundan sakatlandığını ancak dövüşten çekilmek istemediğini söyledi. 11 numaralı hafif sıklet yarışmacısı Moicano, şimdi dört maçlık galibiyet serisine sahip. 35 yaşındaki sporcu, Mart 2022’de eski şampiyon Rafael dos Anjos’la karşılaştığından beri Octagon’da kaybetmedi.

The referee waves off the contest between Renato Moicano and Benoit Saint-Denis after Saint-Denis couldn't see out of his right eye. #UFCParis pic.twitter.com/ncZZGN4gLo