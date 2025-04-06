The Guardian Weekly, Saraçhane gösterilerini kapak yaptı! 'Türk demokrasisinin sonu mu?'

The Guardian gazetesinin haftalık dergisi 'The Guardian Weekly', İBB ) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçteki devasa protesto gösterilerini kapağına taşındı.

Derginin kapağındaki başlıkta ise "Türk demokrasisinin sonu mu?" cümlesi kullanıldı. Fotoğraf olarak da Saraçhane'deki eylemlerin simgelerinden biri olan gaz maskeli semazenin görüntülerine yer verildi.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un eylemlere ilişkin yazısı da dergide yer aldı. Orta Doğu muhabiri Ruth Michaelson'ın İstanbul eylemlerinde edindiği bilgiler de dergide kullanıldı.

The Guardian Weekly'nin 3 Nisan'da yayımlanan tanıtım yazısında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrasındaki olayların mercek altına alındığı görüldü. İmamoğlu'nun tutuklanmasının "Türkiye'de son yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarına yol açtığı" vurgulandı.