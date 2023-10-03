Rakıya zam geldi tekeli soydular. 100’lük rakının fiyatı 900 TL’yi geçti

İHA'nın haberine göre, zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de dün akşam alkollü içeceklere de zam yapıldı. Bütçedeki açığı kapatabilmek için yapılan zam sonrası, 70’lik bir rakının fiyatı markasına ve serisine göre 589 TL'den başlayıp 669 TL’ye kadar çıkıyor. 100’lük rakıların fiyatı ise 920 TL’ye ulaştı.

Tekel bayisi sahibi Yiğit Koyun, her gece yaptığı gibi dükkanını kilitleyerek evine gitti. Saat 06.00 sıralarında tekel bayisi önüne beyaz bir araç yanaştı. Aracın içinden inen 2 hırsız, tekel bayisinin önündeki dondurma tezgahını kenara çekerek kilidi sökmeye başladı.

Birkaç saniye içinde kilidi kıran hırsızlar, iddiaya göre alarm sistemi çalışmayınca rahatlıkla içeri girerek dükkandaki alkol şişelerini aracın bagajına yükledi. Kısa sürede 280 bin TL değerinde olan 126 şişe alkolü araca yükleyen hırsızlar, aynı araçla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayını öğrenince dükkanına gelen Yiğit Koyun, karşılaştığı manzarayla şaşkına döndü. Yiğit Koyun, dükkanını 280 bin TL zarara uğratan hırsızlardan parasını ödediği halde devreye girmeyen alarm sisteminin kurucu şirketinden şikayetçi oldu.