Ralliant’a Oppenheimer’den güven oyu

ABD borsalarında işlem gören Ralliant Corporation, yatırım bankası Oppenheimer tarafından “Outperform” notuyla değerlendirildi. 10 Eylül’de yayımlanan raporda şirket için 55 dolarlık hedef fiyat belirlendi. Analistler, firmanın özellikle Sensör ve Güvenlik Sistemleri alanında sunduğu çözümlerle enerji altyapısındaki güçlendirme çalışmaları, artan elektrik ihtiyacı ve yükselen savunma harcamalarından fayda sağlayabileceğini öngörüyor.

GELİRLER KARIŞIK TABLO ÇİZDİ

Ralliant, 2025’in ikinci çeyreğinde 503 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş gösterirken bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artış kaydetti. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yüzde 19,8 olarak açıklandı. Ancak bu oran, test ve ölçüm bölümündeki zayıf talep, gümrük tarifeleri ve halka açık şirket maliyetlerinin artması nedeniyle geçen yıla göre 5,3 puan geriledi.

GÜÇLÜ SEGMENT: SENSÖR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Şirketin iki temel faaliyet alanından en büyük payı sensör ve güvenlik sistemleri oluşturuyor. Bu segment, toplam gelirlerin yüzde 60’ından fazlasına karşılık gelen 311 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Yıllık bazda yüzde 1, çeyreklik bazda ise yüzde 6 artış görülen bölüm, özellikle enerji, savunma ve uzay sektörlerindeki talep sayesinde güçlenmeye devam ediyor.

ZAYIFLAYAN PAZAR: TEST VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Buna karşın, Test ve Ölçüm segmenti ciddi kayıplar yaşadı. Özellikle Batı Avrupa’da elektrikli araç ve batarya pazarındaki daralma nedeniyle yıllık bazda yüzde 15’lik gelir kaybı yaşandı.

ŞİRKETİN GENEL PROFİLİ

Ralliant, uluslararası ölçekte hassas cihazlar ve mühendislik ürünleri tasarlayan, geliştiren ve satış sonrası hizmetlerini sunan bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. İki temel segment üzerinden işlerini yürüten firma, yatırımcıların yakın takibinde bulunmaya devam ediyor.