Ramazan'da uykusuzluğa son! Oruç tutarken enerjik kalmanın sırları

Harvard Medical School'dan Dr. Charles Czeisler, Ramazan ayında uyku düzeninin korunmasının önemini şu şekilde açıkladı:

"Yetersiz uyku, bağışıklık sistemini zayıflatır, konsantrasyonu bozar ve genel sağlık durumunu olumsuz etkiler. Ramazan boyunca yeterli ve düzenli uyku almak, oruç tutan bireylerin enerjik ve sağlıklı kalmaları için gereklidir."

Stanford Üniversitesi'nden Dr. Rafael Pelayo ise, uyku ve oruç arasındaki dengeyi sağlamak için önerilerde bulundu:

"Ramazan ayında, uyku süresini iki ana periyoda bölmek faydalı olabilir. İftardan sonra kısa bir uyku ve sahurdan sonra daha uzun bir uyku periyodu ile vücudun dinlenme ihtiyacı karşılanabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: UYKUSUZLUĞUN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Journal of Clinical Sleep Medicine 'de yayımlanan bir çalışmada, yetersiz uykunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri incelendi.

Araştırma, uykusuzluğun bağışıklık sistemini zayıflattığını, kalp hastalıkları riskini artırdığını ve zihinsel performansı olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Ayrıca, yetersiz uykunun depresyon ve anksiyete riskini artırdığı belirtildi.

Bir başka araştırma ise Ramazan ayında uyku düzeninin korunmasının sağlık üzerindeki önemine odaklandı.

Sleep Medicine Reviews'de yayımlanan bu çalışmada, Ramazan ayında uyku düzenini koruyan bireylerin, daha enerjik ve sağlıklı oldukları, gün içindeki performanslarının ise daha yüksek olduğu belirtildi.

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI UYKU İÇİN ÖNERİLER

1. Uyku Süresini Planlayın: Ramazan ayında uyku süresini iftardan sonra ve sahurdan sonra olmak üzere iki ana periyoda bölmek, vücudun dinlenme ihtiyacını karşılamaya yardımcı olabilir.



2. Düzenli Uyku Rutini Oluşturun: Her gün aynı saatlerde uyumaya ve uyanmaya özen göstermek, uyku düzenini korumada etkili olabilir.



3. Uyku Ortamını İyileştirin: Uyuduğunuz ortamın sessiz, karanlık ve serin olmasına dikkat edin. Bu, uyku kalitesini artırabilir.



4. Ağır Yiyeceklerden Kaçının: İftar ve sahurda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Bu tür yiyecekler, sindirimi zorlaştırarak uyku düzenini olumsuz etkileyebilir.



5. Kafein Tüketimini Sınırlayın: Özellikle akşam saatlerinde kafein tüketimini sınırlamak, uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, Ramazan ayında uyku düzeninin korunmasının genel sağlık açısından önemini vurgulamakta.

Harvard’dan Dr. Charles Czeisler, "Ramazan boyunca yeterli ve kaliteli uyku almak, oruç tutan bireylerin enerjik ve sağlıklı kalmalarını sağlar. Uyku düzenini korumak için iftardan sonra kısa bir uyku ve sahurdan sonra daha uzun bir uyku periyodu öneriyorum" dedi.

GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN UYKU

Uzmanlar, Ramazan ayında sağlıklı bir yaşam için uyku düzeninin korunması gerektiğini belirtti.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Ramazan boyunca yeterli ve düzenli uyku almak, genel sağlık ve refah için kritik öneme sahiptir. Oruç tutan bireyler, uyku düzenlerine dikkat ederek enerjik ve sağlıklı kalabilirler" dedi.