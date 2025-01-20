Rangers, İskoçya Kupası'nda son 16'ya kaldı

Glasgow’daki Ibrox Stadyumu’nda 36.276 kişinin önünde oynanan karşılaşmada Fraserburgh, ilk yarıda dirençli bir performans sergilese de 27. dakikada Dessers’in kafa golüne engel olamadı. James Tavernier’in köşe vuruşundan yaptığı asistle gelen bu gol, Fraserburgh’un çalışmalarını boşa çıkardı. Ancak konuk ekip, kaleci Joe Barbour’un başarılı kurtarışlarıyla devreye 1-0 geride girdi.

Thank you all so much for your backing for our Scottish Cup campaign, not just today but in the lead up to this match and also in the preceding rounds. Means a lot to us all and we hope you have enjoyed the journey. Safe trip home to you all and thank you once again! pic.twitter.com/rRsH2ubYoR — Fraserburgh FC (@FraserburghFC) January 19, 2025

İKİNCİ YARI: RANGERS FIRTINASI

İkinci yarıda Fraserburgh, yarı profesyonel bir ekip olmanın dezavantajlarını hissetti. Clinton Nsiala, 52. dakikada Jamie Beagrie’ye çarpan bir şutla kariyerindeki ilk profesyonel golünü kaydetti. Dessers, 57. dakikada Nnamdi Bajrami’nin asistiyle skoru 3-0’a taşıdı. 74. dakikada Dessers’in pasıyla McCausland’ın golü gelirken, Dessers 90. dakikada şık bir vuruşla hat-trick yaptı ve maçı 5-0 noktaladı.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN YORUMLAR

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, “Genç oyuncular için harika bir fırsat oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik, ama sonuçtan memnunum,” dedi.

Fraserburgh Teknik Direktörü Mark Cowie ise, “Taraftarlarımız bize büyük destek verdi. Bugün bizim için unutulmaz bir anı oldu,” ifadelerini kullandı.