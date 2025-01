Rangers, İskoçya Kupası'nda son 16'ya kaldı

Glasgow’daki Ibrox Stadyumu’nda 36.276 kişinin önünde oynanan karşılaşmada Fraserburgh, ilk yarıda dirençli bir performans sergilese de 27. dakikada Dessers’in kafa golüne engel olamadı. James Tavernier’in köşe vuruşundan yaptığı asistle gelen bu gol, Fraserburgh’un çalışmalarını boşa çıkardı. Ancak konuk ekip, kaleci Joe Barbour’un başarılı kurtarışlarıyla devreye 1-0 geride girdi.

Thank you all so much for your backing for our Scottish Cup campaign, not just today but in the lead up to this match and also in the preceding rounds. Means a lot to us all and we hope you have enjoyed the journey. Safe trip home to you all and thank you once again! pic.twitter.com/rRsH2ubYoR