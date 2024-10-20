Rangers zirve yolunda ağır darbe aldı

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Rangers zirve yolunda ağır darbe aldı

Rangers, lider Celtic ile puan farkını kapatma fırsatını Kilmarnock'a 1-0 yenilerek kaçırdı. Marley Watkins'in son dakikada attığı gol, Kilmarnock'a sezonun ilk iç saha galibiyetini getirdi.

Rangers, Celtic'in Aberdeen ile 2-2 berabere kaldığı haftada, Kilmarnock karşısında 1-0 mağlup olarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Rugby Park’ta oynanan karşılaşmada Marley Watkins'in 87. dakikada bulduğu gol, Kilmarnock’a galibiyeti getirdi.

Milli ara sonrası sahaya dönen Rangers, topa daha çok sahip olmasına rağmen etkili bir oyun sergileyemedi. Taraftarlar ikinci yarıda kulüp yönetimini hedef alan protesto pankartları açtı. Özellikle geçici başkan John Gilligan’a yönelik eleştiriler ön plandaydı.

Rangers, maçın ilerleyen dakikalarında toparlanma sinyalleri verse de Kilmarnock’un son dakika golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Rangers böylece lider Celtic ve Aberdeen'in altı puan gerisine düştü.

Sky Sports yorumcusu Kris Boyd, "Rangers bu şekilde devam ederse büyük sorular ortaya çıkacak," diyerek, kulübün ilerleme kaydedemediğini vurguladı.

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