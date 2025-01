Rangers'ın iki kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu

Rangers'ın Old Firm zaferinin ardından yaşadığı düşüş, Hibernian karşısında bir kez daha ortaya çıktı. Teknik direktör Philippe Clement, takımının doğru yolda olduğunu savunsa da bu beraberlik, deplasman sorunlarını gözler önüne serdi. Rangers, son üç deplasman maçından galibiyet çıkaramadı.

Rangers, Celtic'i farklı geçti

Clement, eleştiriler nedeniyle bu maçta nadiren kullandığı bir stratejiyle sahaya aynı 11'le çıktı. Ancak takımın savunma zaafları, Hibernian'ın geri dönüşüne zemin hazırladı. İlk yarıda Hamza Igamane'nin iki golüyle öne geçen Rangers, Martin Boyle'un etkili oyununa engel olamadı.

HİBERNİAN'IN AZMİ TAKDİR TOPLADI

Hibernian, Rocky Bushiri'nin 83. dakikadaki golüyle yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. Teknik direktör David Gray’in öğrencileri, bu sezon geri dönüşlerle elde ettiği 10 puanla dikkat çekiyor. Özellikle Martin Boyle, maç boyunca gösterdiği performansla fark yarattı.

Rangers adına olumlu tek gelişme, Igamane'nin etkileyici formu oldu. 22 yaşındaki Faslı forvet, maçta gösterdiği performansla takımının hücum hattındaki en güvenilir ismi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

