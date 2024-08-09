Rapçi Nelly tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rapçi Nelly tutuklandı

Missouri Eyalet Karayolları Devriyesi, rapçi Nelly'nin Çarşamba günü St. Louis'de ecstasy hapı bulundurma suçlamasıyla tutuklandığını söyledi .

Gerçek adı Cornell I. Haynes Jr. olan “Hot in Herre” adlı hit şarkının sahibi, eyalet devriye kayıtlarına göre sabah 4:45'te tutuklandı ve dört adet ecstasy hapı bulundurmakla suçlandı.

Nelly'nin avukatı Scott Rosenblum, Çarşamba akşamı geç saatlerde bir açıklama yayınladı. Rosenblum, müvekkilinin 49 yaşındaki rapperın "sık sık ziyaret ettiği ve amfi tiyatrosunda eğlendirdiği" kumarhanede olduğunu ve birkaç ikramiye kazandığını söyledi.

Rosenblum, Nelly'nin daha önce aynı mekanda "benzer veya daha yüksek miktarlar" kazandığında bir geçmiş araştırması yapılmadığını söyledi.

Memurun Nelly'yi kelepçelediğini ve "onu kumarhanede gezdirdiğini" ve ardından "Nelly'nin kişisel eşyalarında iddia edilen 'ecstasy'yi bulduğunu iddia ettiği, makul bir sebep olmaksızın bir arama yaptığını" belirtti.

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