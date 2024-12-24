Rashford aşkta da kaybetti: Grace Jackson ünlü oyuncuyu terk etti

Marcus Rashford, son dönemde pek de parlak olmayan günler geçiriyor. Manchester United’da formasını kaybetmiş ve son olarak Bournemouth’a karşı oynanan 3-0’lık mağlubiyette kadroda yer almamıştı. Takımın teknik direktörü Ruben Amorim, Rashford’un kadroda yer almama kararının tamamen kişisel bir tercih olduğunu belirtmişti. Rashford’un son zamanlarda takımda yer almamasının ardındaki gerçekler ise taraftarlar ve medya tarafından hala merak ediliyor.

KARİYERİNDEKİ VE AŞK HAYATINDAKİ SORUNLAR

Futbol sahasında yaşadığı zorluklar yalnızca profesyonel hayatıyla sınırlı değil. Rashford, son dönemde ilişkisiyle de kötü haberler almış durumda. 25 yaşındaki model ve influencer Grace Jackson ile uzun süredir birliktelik yaşayan Rashford, bu ilişkisinde de sıkıntılar yaşamaya başlamış. Bir kaynağa göre, Grace Jackson, Rashford’un ilişkilerine ciddi yaklaşmadığını fark etmiş ve bu sebepten dolayı, Instagram’daki takibini sonlandırmış. Jackson, ilişkiye dair umutlarının tükenmesi üzerine, Rashford ile olan bağlantısını sonlandırma kararı almış.

Rashford Manchester United'a vedaya hazırlanıyor

MEDYANIN ELEŞTİRİLERİ VE JAMİE CARRAGHER’IN YORUMU

Rashford, kariyerindeki olumsuzlukları yalnızca saha içinde değil, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla da gündeme taşıdı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Yeni bir challenge'a ve yeni adımlara hazırım" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu açıklamalar, futbol dünyasında ve medya çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Sky Sports’un ünlü yorumcusu Jamie Carragher, Rashford’un bu tür açıklamalar yaparak Manchester United’daki geleceğini riske attığını belirtti. Carragher, futbolcunun bu şekilde konuşmak yerine daha çok çalışması gerektiğini ve takımda yer almak için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini savundu.

RASHFORD’UN SEZONU VE GELECEĞİ

Bu sezon, Manchester United için çok verimli geçmeyen Rashford, toplamda 24 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı. Ancak takım içindeki durumu, özel hayatındaki problemlerle birleşince, futbolcunun geleceği hakkında soru işaretleri ortaya çıkmış durumda. Şu anki durumu göz önüne alındığında, Rashford’un bir değişim yapması ve kariyerine yeni bir yön vermesi gerekebilir.