Rauf Denktaş AKP'nin yaptığı baskıları böyle anlatmıştı

Arka Güverte’de yer alan bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve büyük Türk liderlerinden biri olan Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012’de 88 yaşında hayatını kaybetti.

Denktaş, ölümünün üzerinden 9 yıl geçmesin ardından hala efsane konuşmaları ve Kıbrıs Türkleri için verdiği mücadele ile anılmaya devam ediyor.

Bugün Kıbrıs Barış Harekat’ının 49. Yıl dönümü.

2009’da Kürşad Zorlu’ya verdiği röportajda Denktaş, Rum tarafının istediği tavizlere tepki göstermiş, Annan Planı’na evet denilmesiyle taviz verildiğini ifade etmişti.

Denktaş “Yes be annem” zamanında Karen Fogg ile kol kola girenlerin neler yaptırdığını anlatmıştı.

Türkiye’ye gelince azarlanıp gönderilen Rauf Denktaş, şimdi Doğu Akdeniz konusunda haklı çıktı.

Denktaş şunları aktarıyor:

Kendi hürriyetimiz için can verdik, kan verdik. Bunca yıldır direniyoruz, savaşıyoruz. Benim 60 yılım gitmiştir. Helal olsun.. Ama o şehit bunu diyemiyor şimdi. Onlara ayıp değil mi? Günah değil mi? Şimdi sanki suç işlemişiz gibi Rum’a sadece evinin tazminatını verecek değil, manevi tazminat da verecekmişiz. Kim yapıyor bunu? Türkye’nin ricasıyla benim meclisim böyle yasalar geçiriyor. Manevi tazminat vermek ne demek? Manevi tazminatı insan suç işler, zarar verir birine, ona verir. Bunları geçirttiler bize. Ve Kıbrıs meselesinde taviz verilmezmiş. Tavizi Annan Planı’na evet dediğiniz gün verdiniz.

Beni Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğumu söyleyerek tanıttılar. AB düşmanı değilim. AB’nin Yunanistan’ın şantajına boyun eğerek yıllardır bize haksızlık ettiğini, yasal haklarımızı tanımadığını, statümüzü tanımadığını, Rum’u tanımak suretiyle bize zulmettiğini görüyor, bunları söylüyorum. Ve bunların ayıklanmasını istiyorum. Yoksa Türkiye’nin AB’ye girmesine karşı değilim.