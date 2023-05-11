Raul Albiol'da işlem tamam

37 yaşındaki Raul Albiol La Liga ekiplerinden Villarreal'le yeniden anlaştı.

Raul Albiol'da işlem tamam

Editör: Ufuk Cingöz

Villarreal'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli futbolcu Raul Albiol'ün sözleşmesinin İspanyol Kulübü ile 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Deneyimli futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 resmi maçta forma giydi.

İspanyol yıldız gol atamazken hiç asist de yapmadı.

2019 yılından bu yana Villarreal'de forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, 155 maçta görev aldı ve sadece 4 gol attı.

Villarreal'in 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı kadro da Albiol da yer aldı..

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