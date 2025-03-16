Real Madrid, Mbappé ile liderliği geri aldı

Estadio de la Cerámica'da oynanan karşılaşmada, ev sahibi Villarreal maça hızlı başladı. Henüz 7. dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde takım kaptanı Juan Foyth topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Real Madrid ve özellikle Kylian Mbappé oyuna ağırlığını koydu. 17. dakikada Mbappé, Brahim Diaz'ın şutundan dönen topu tamamlayarak skoru eşitledi. Golün ardından santraya koşan Mbappé, ciddiyetini gösterdi ve 23. dakikada Lucas Vázquez'in asistinde ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu galibiyetle Real Madrid, puanını 60'a yükselterek en yakın takipçisi Barcelona'nın üç puan önünde liderliğe yükseldi. Barcelona'nın bir maçı eksik olması, şampiyonluk yarışının ne denli çekişmeli olduğunu gösteriyor.

Villarreal ise üst üste aldığı iki mağlubiyetle 5. sırada kaldı ve Şampiyonlar Ligi potasından beş puan uzakta bulunuyor. Maç boyunca Ayoze Perez ile birçok fırsat yakalayan ev sahibi ekip, Thibaut Courtois'nın başarılı performansını aşamadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımlarının fiziksel olarak zorlandığını belirtti. Hafta içi Atletico Madrid ile oynadıkları 120 dakikalık Şampiyonlar Ligi maçının ardından sadece 66 saat dinlenebildiklerini vurgulayan Ancelotti, "Bu, son kez 72 saatten az dinlenme süresiyle maça çıkışımız olacak" dedi.

Karşılaşmanın son anlarında Villarreal baskısını artırsa da Real Madrid savunması ve kaleci Courtois, skoru korumayı başardı. Bu sonuçla Los Blancos, hem moral buldu hem de şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştı.