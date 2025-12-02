Real Madrid, Santiago Bernabeu’da oynadığı son maçında 1 Kasım'da Valencia'yı 4-0 mağlup ettikten sonra o gün bugündür evine geri dönemedi.

Bunun nedeni, 16 Kasım’da aynı statta düzenlenen NFL maçının (Miami Dolphins – Washington Commanders) stadyumu haftalarca kullanım dışı bırakmasıydı.

Bu zorunlu takvim değişikliği, Xabi Alonso’nun ekibine 5 maçlık aralıksız bir deplasman serisi yaşattı ve ağır sonuçlara yol açtı.

Ligde Barcelona karşısında 5 puanlık avantaj tamamen eridi ve Hansi Flick’in ekibi liderliği 1 puan farkla ele geçirdi. Atletico Madrid ve Villarreal’le farklar da dramatik şekilde azaldı.

Deplasmanda oynanan bu süreçte Real Madrid üç lig beraberliği (Vallecano, Elche, Girona) ve Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında alınan yenilgiyle sarsıldı. Olimpiakos deplasmanındaki 2-1’lik galibiyet ise kötü gidişatın tek tesellisi oldu.

Real Madrid için bu zorlu süreç yarın Athletic Bilbao ile deplasmanda oynanacak maçla birlikte son bulacak.