Rehine krizinde son gelişme. Rehinelerin içeriden görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rehine krizinde son gelişme. Rehinelerin içeriden görüntüsü ortaya çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ABD firmasına ait bir fabrikada esir alınan işçilerin videosu ortaya çıktı.

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs, iddiaya göre, İsrail’i protesto etmek için, elinde silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikasına girerek, fabrikadaki 7 kişiyi esir aldı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

REHİNELERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Baskın yapılan fabrikada rehineleri kurtarmak ve şahsı etkisiz hale getirmek için bölgeye özel harekat polislerinin çabaları sürüyor.

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FABRİKADAN GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Fabrikada rehin alınan işçilerin ve saldırganların görüntüleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, rehinelerin kaygılı bekleyişlerinin sürdüğü gözlendi.

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