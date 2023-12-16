Reklam ve medya yatırımları milli gelire katkı

Kaynak: AA
Reklam ve medya yatırımları milli gelire katkı
Reklam Konseyinden milli gelir açıklaması. Sivil toplum kuruluşlarının sunumlarından son beş yılda milli gelire yüzde 6,34 katkı sağlandığını belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, yılda bir kez toplanan Reklam Konseyi 5'nci toplantısında Reklam Alanında yeni gelişmeleri masaya yatırıldı.

Dijital dönüşüm sürecinin beraberinde getirdiği değişikliklerin ele alındığı toplantıda, bakanlık temsilcileri manipüle ve "karanlık ticari tasarımlar" aldatıcı uygulamalar ile yeni nesil aldatıcı reklamlara karşı alınan önlemler hakkında bilgiler verildi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından yapılan sunumlardaki reklam ve medya yatırımlarının milli gelirin yüzde 6,34'üne katkı sağladığı belirtildi.

Sunumlarda, her 1 liralık reklam ve medya yatırımının milli gelirde 19,3 lira değer oluşturduğu bilgisi verilirken bu yılın 6 ayında Türkiye'de medya yatırımlarının 37,51 milyar lira, reklam yatırımlarının ise 7,78 milyar lira olduğu kaydedildi.

ENGELLİLERİN REKLAMDA GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Engellilerin reklamlarda görünürlüğünün artırılmasına ilişkin çeşitli konular da mercek altına alındı. "Reklamda herkese erişim" amacı doğrultusunda, engellilere yönelik reklamlar hakkında bir çalışma grubunun oluşturulması kararı alındı.

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