Gram altın rotasını değiştirdi. Rekor kırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Fed'in faiz kararı sonrası kriptoların yol haritası yön değiştirdi.

Fed’in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı.

ONS ALTIN YÜKSELDİ GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı.

Ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1184,3 liraya kadar çıktı.

Altın Fiyatları şöyle:

Cumhuriyet Altını: 7810 TL

Yarım Altın:3919 TL

Ceyrek Altın:1960 TL

Reşat Altını:7842

Ons Altın:1952 dolar